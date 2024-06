Gudmundsson Milan,l'agente:«Interessa a squadre arabe e...»

Gudmundsson Milan, l’agente allo scoperto: «C’è interesse da squadre europee e anche dall’Arabia! Ha dimostrato questo». Le parole

Intervistato da PR Newswire, l’agente di Albert Gudmundsson, accostato negli scorsi mesi anche al mercato Milan.

PAROLE – «Siamo molto felici della nostra prima stagione dal ritorno in Serie A. In campo abbiamo ottenuto dei grandi risultati e abbiamo giocato un bel calcio. Gudmundsson ha messo in mostra le sue qualità e ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti del campionato. Non è quindi una sorpresa che in questo momento ci sia molto interesse nei suoi confronti da parte delle principali squadre europee e dell’Arabia Saudita».