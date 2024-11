Gravina, un tesserato AIA si schiera contro di lui: presentata un istanza al garante Giuliano Amato. Le ultimissime notizie sul Milan e non solo

Un tesserato dell’AIA ha presentato proprio oggi un’istanza al garante ex premier Giuliano Amato per aprire un procedimento contro Gabriele Gravina, attuale presidente della FIGC.

Come riportato dall’ANSA, il tesserato nella sua denuncia fa riferimento al coinvolgimento di Gravina nell’inchiesta sui diritti tv della Lega Pro. Proprio per questo motivo è accusato di autoriciclaggio e per il quale viene contestata ‘la violazione dei doveri di lealtà‘.