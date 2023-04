Gravina, duro attacco nella lotta al razzismo: le parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare del tema razzismo dopo gli episodi di Juventus-Inter in Coppa Italia

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dichiarato:

«Siamo nel pieno di un’isteria sociale che sta contagiando l’intero Paese in diversi ambiti, uno di questi è il calcio, che ne è la prima vittima. Ma adesso basta! È tempo delle assunzioni di responsabilità, anche dei protagonisti in campo. Nella riunione di pochi giorni fa con i ministri Piantedosi e Abodi insieme ai rappresentanti delle Comunità ebraiche, ho sottolineato proprio questo aspetto: la Figc c’è ed è disponibile a lavorare per trovare soluzioni condivise».