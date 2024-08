Gol Zapata, il Torino raddoppia contro il Milan: Thiaw se lo perde e Duvan non perdona – VIDEO

Gol Zapata, il Torino raddoppia contro il Milan: Thiaw se lo perde e Duvan non perdona. Il VIDEO della rete

Milan Torino si aggiorna nuovamente nel risultato e non in maniera positiva per i rossoneri. Infatti Duvan Zapata ha raddoppiato, approfittando di un grave errore di Thiaw. Il video della rete pubblicato su X.

Duván Zapata give the double lead!



Lazara great cross!pic.twitter.com/gEaS3DG98L — PushGoals (@PushGoals) August 17, 2024

Ilic scambia bene con Lazaro a sinistra. Cross di quest’ultimo per Zapata, che viene lasciato solo da Thiaw e incorna alle spalle di Maignan per il 2-0 dei granata.