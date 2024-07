Gol Yamal, il talento di 16 anni segna un EUROGOL in Spagna Francia: Maignan non può nulla – VIDEO

Gol Yamal, il talento di 16 anni segna un EUROGOL in Spagna Francia: Maignan non può nulla. Il VIDEO della rete

Un gol sensazionale quello di Lamine Yamal, il talento 16enne del Barcellona che sta mostrando tutto il suo talento in questo Europeo. Ma per sbloccarsi ha voluto aspettare la sfida contro il portiere rossonero Maignan che non ha potuto nulla sulla meravigliosa conclusione.

La combo Bizzotto svociato-Adani esaltato è incredibile pic.twitter.com/1ZhiB0fBuZ — Gabriele Chiocchio (@Gabrioc) July 9, 2024

Inoltre la telecronaca praticamente senza voce di Stefano Bizzotto per Spagna Francia, in diretta su Rai 1, ha scatenato il popolo dei social.