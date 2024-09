Gol Szoboszlai: Gakpo mette a FERRO e FUOCO la difesa del Milan, Torriani subisce il TRIS – VIDEO

Gol Szoboszlai: Gakpo mette a FERRO e FUOCO la difesa del Milan, Torriani subisce il TRIS del Liverpool in contropiede – VIDEO

Dopo Konate e Van Dijk sugli sviluppi di un calcio piazzato il tris del Liverpool al Milan lo ha siglato Szoboszlai al 67′ al termine di un contropiede fatale.

¡Gol de Liverpool! Define Szoboszlai tras pase de Gakpo. AC Milan 1-3 Liverpool

Il fantasista ha dovuto soltanto spingere in rete, di destro e porta sguarnita, una palla messa in mezzo da Gakpo dopo che quest’ultimo aveva messo a ferro e fuoco la difesa rossonera (in particolare Pavlovic) sulla fascia sinistra. Torriani non ha potuto fare niente per evitare l’1-3.