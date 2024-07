Gol Florenzi: assist di Maldini, zampata del terzino! Milan avanti con il Rapid Vienna, sua la PRIMA RETE della stagione – VIDEO

Gol Florenzi: assist di Maldini, zampata del terzino! Milan avanti con il Rapid Vienna, sua la prima rete della stagione rossonera – VIDEO

È di Alessandro Florenzi la prima rete della stagione del Milan. Il terzino ha sbloccato l’equilibrio dell’amichevole contro il Rapid Vienna, firmando così il gol che inaugura l’era di Paulo Fonseca a Milano.

Goal: Alessandro Florenzi | Rapid Wien 0-1 Milan



Goal: Alessandro Florenzi | Rapid Wien 0-1 Milan

Assist: Daniel Maldini

Saelemaekers avvia l’azione mettendo in movimento Bennacer, che allarga l’alettone servendo Daniel Maldini. Cross per Florenzi che di tap-in non sbaglia.