Gol di Muntari? Ambrosini ha le idee chiare

Massimo Ambrosini, storico capitano del Milan, è tornato a parlare del famoso gol di Muntari del campionato 2011-2012

Intervistato da Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così del famoso gol di Muntari:

«Le certezze non possiamo averle, ma da calciatore l’onda emotiva di una vittoria e la possibilità di allungare il vantaggio avrebbe avuto un peso decisivo non lo so, ma ci avrebbe dato una percentuale totalmente superiore di vincere quel campionato».

