Gol De Ketelaere: l’ex Milan segna un capolavoro in Atalanta Verona – VIDEO

Gol De Ketelaere: l’ex Milan segna un capolavoro al minuto 14′ di Atalanta Verona con un tiro all’incrocio dei pali – VIDEO

De Ketelaere ha segnato un gol capolavoro al minuto al 14′ di Atalanta Verona.

Il gol di De Ketelaere contro il Veronapic.twitter.com/A6NNNpWFu4 — Zelus (@garante_il) October 26, 2024

L’ex fantasista del Milan ha ricevuto palla da Lookman all’altezza del lato corto dell’area di rigore, sulla destra. Il belga si è accentrato, poi in un lampo si è spostato il pallone sulla sinistra per poi tirare all’incrocio dei pali dove Montipo non ha potuto proprio arrivare.