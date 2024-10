Gol Chukwueze, paga la scelta di Fonseca! Giocata meravigliosa di Pulisic – VIDEO

Gol Chukwueze, il Milan passa in vantaggio grazie al nigeriano. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan sblocca il delicatissimo match attualmente in diretta contro l’Udinese. Per i rossoneri, al minuto numero 13, è andato in gol Samuel Chukwueze, oggi scelto a sorpresa tra i titolari.

⚽️GOAL🇮🇹 | Milan 1-0 Udinese | Chukwueze



Assist by Pulisicpic.twitter.com/WUkwH4ytqy — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 19, 2024

Grande merito del gol va a dato a Pulisic, l’uomo del momento. Il calciatore americano, con un grandissimo assist, ha messo Cukwueze nelle migliori condizioni possibili per andare al tiro.