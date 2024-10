Gol Adli: CAPOLAVORO dell’ex Milan (che non esulta), Fiorentina in VANTAGGIO contro i rossoneri. Seconda rete di fila per lui – VIDEO

La legge del gol dell’ex colpisce il Milan: è la rete di Adli al 35′ a portare in vantaggio la Fiorentina contro i rossoneri (seconda di fila dopo quella in Conference League)

Serie A 🇮🇹

Jornada 7

Gol de Fiorentina

Yasine Adli ⚽🇨🇵



pic.twitter.com/puUlqnOdn6 — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) October 6, 2024

Il centrocampista ha ricevuto palla direttamente da rimessa laterale, ha superato Pulisic con un giravolta e dal lato corto dell’area ha lasciato partire una rasoiata che si è stampata sul palo prima di entrare in porta, lasciando Maignan immobile. Un vero e proprio capolavoro con Adli che, per rispetto del Mila, non ha esultato ricevendo solo gli abbracci dei compagni Viola.

