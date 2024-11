Giuntoli a Dazn: «Il mister trova sempre soluzioni. Chi gioca in attacco? Dico...»

Giuntoli, direttore della Juventus, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra il Milan e la Juventus, Cristiano Giuntoli ha dichiarato:

RISPOSTA DOPO LE PAROLE DI VLAHOVIC – «Mi piace giudicare i fatti. Sta facendo un’annata importante, si sta sacrificando per il collettivo. Siamo contenti per quello che fa, quello che dice ha poca importanza».

CHI GIOCA AL POSTO DI VLAHOVIC – «Il mister in questo inizio di stagione si è contraddistinto per aver trovato soluzioni. Non si lamenta mai. E’ un inizio di stagione inusuale, con tante assenze. Oggi farà bene, poi nemmeno io so chi gioca centravanti. Falso 9? A me piace molto Motta e la squadra».