Giulini racconta: «Da giovane ho giocato nel Milan». E svela un retroscena su Galliani

Giulini, presidente del Cagliari, ha svelato un divertente retroscena: da giovane ha giocato nel settore giovanile del Milan

Intervistato da Radio Tv Serie A, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rivelato:

10 ANNI DI PROPRIETA‘– «Una scelta improvvisa, io ho una grandissima passione per il calcio da quando sono piccolo. Ho giocato nel Milan giovanile dopo l’esperienza con l’Orione. Ho avuto un problema al ginocchio. Galliani aveva molta attenzione per il settore giovanile. Mio papà ha iniziato a lavorare in Sardegna, dove c’erano anche i Moratti e si conoscevano, Pirelli e mio papà l’hanno affiancato nella prima proprietà, avevamo il 12% dell’Inter. Nel 2013/2014 mio padre non c’era più e vivo più a Cagliari che a Milano, l’Inter aveva cambiato proprietà e quell’estate l’avvocato Mariano Delogu mi chiamò per propormi e fu molto bravo a buttarmi dentro questa idea fino a che la cosa si fece.»

LE PAROLE DI GIULINI A RADIO TV SERIE A