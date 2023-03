Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, è intervenuta per la campagna Aria nuova per lo sport con un messaggio alle giovani

«Non fermatevi alla prima difficoltà o al primo giudizio o critica. Cercate di costruire voi stessi e di prenderla come una palestra per voi stessi. Cercate di migliorare, di crescere e per rispecchiarvi in quelli che sono i vostri desideri, i vostri valori, i vostri principi. E anche quando vi dicono che siete piccole, ricordatevi sempre che non siete mai piccole abbastanza per pensare con la vostra testa. Quindi fate quello che vi piace e non fatevi fermare da nessuno»