Giudice Sportivo Serie A, che stangata per il club rossonero: il comunicato ufficiale. Le ultimissime notizie sulla squadra

Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo la ventesima giornata di Serie A. Il club Milan è stato multato, il comunicato.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere, suoi sostenitori,

nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti

dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per

avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti.