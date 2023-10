Giroud sarà decisivo in Milan Juve? Ecco cosa pensa il giornalista Bonan sul ruolo dell’attaccante francese

Il giornalista Alessandro Bonan ha parlato del ruolo che potrebbe avere Olivier Giroud nel match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport 24.

PAROLE – «È un giocatore che non sempre gioca tutta la partita, però per il tipo di fisico che ha è uno che risponde sempre presente, è difficile che Giroud tradisca l’appuntamento. Stiamo parlando di uno che anche se non segna ci mette sempre il fisico, la testa, ci mette sempre l’impegno e ci mette sempre il carisma. È uno di quei giocatori carismatici intorno ai quali spesso gira una squadra».