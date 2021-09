Giroud negativo al Covid: Pioli può convocarlo per la Lazio? Cosa filtra

Olivier Giroud è risultato negativo al tampone effettuato per il Covid 19. Pioli può convocarlo con la Lazio? Le ultime notizie

Dopo la notizie della negatività al tampone per il Covid di Olivier Giroud, in molti hanno ipotizzato una sua presenza nel match di San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Nonostante il recupero dell’attaccante francese, che domani verrà sottoposto allo screening medico per la ripresa dell’attività sportiva, Pioli potrebbe decidere di non convocarlo comunque per precauzione.