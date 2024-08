Giroud, l’ex Milan SVELA il RETROSCENA su Ibrahimovic: «Ecco cosa mi ha detto dopo l’addio»

L’ex Milan Giroud si è presentato ai Los Angeles FC. L’attaccante tra le varie ha svelato un retroscena su Ibrahimovic

LE PAROLE – «Ho parlato con Zlatan che era nella parte sbagliata della città (ride, ndr). Mi ha detto che mi divertirò perché le squadre giocano per fare gol, non difendere il risultato. Mi ha detto di stare attento se giocherà a Houston in agosto perché farà caldo»