Giroud fa un ANNUNCIO sul suo futuro! L’ex Milan rivela: «Ecco quale mestiere farò dopo il ritiro dal calcio»

Olivier Giroud, ormai ex attaccante del Milan, ha fatto questo annuncio sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni

Emergono nuovi spezzoni dell’intervista di Olivier Giroud a Le Figaro. L’ex Milan, infatti, ha anche parlato di quale potrebbe essere la sua vita dopo il ritiro dal calcio giocato.

RECORD GOL IN NAZIONALE – «Ho superato tutte le mie aspettative. Non avrei mai potuto sognare un destino del genere. C’è ancora bisogno di qualche partita perché Kylian mi superi e conta su di me per segnare quest’estate. Mi dicono che arriverò a quota 60 gol, ma non mi pongo quell’obiettivo, voglio davvero aiutare la squadra in Germania».

FUTURO – «Non penso che farò l’allenatore. Quando sei il tecnico, per te c’è ancora meno tempo, è anche peggio di quando sei giocatore. Mia moglie mi caccia di casa se parto di nuovo. Mi piacerebbe restare nel calcio perché è quello che conosco meglio. Se è per lavorare in un club, voglio imparare il mestiere di direttore sportivo. Sarà un’altra avventura».