Giraldi: «Milan su Chukwuemeka? Ragazzo molto interessante»

Filippo Giraldi, ex direttore sportivo del Watford, ha parlato anche di Chukwuemeka: il calciatore piace molto al Milan

Ospite ai microfoni di TMW, Filippo Giraldi ha parlato così di Chukwuemeka, obiettivo del Milan per il centrocampo:

«Gioca all’Aston Villa, l’ho visto dal vivo più volte: interessante, elegante nelle movenze. Non ha giocato moltissimo, è un 2003 ma si vede che ha grande potenziale. Non è raro che i giovani inglesi arrivino velocemente alla possibilità di giocare, è lo step della conferma che poi è difficile. Mi ricorda il primo Dele Alli, ha grande facilità nelle giocate e grandi potenzialità. Alli si è un po’ perso ora ma ha sempre avuto grandissime doti: lui come ruolo e come tipo lo ricorda».