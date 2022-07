Giordano: «L’Inter ha un attacco superiore a Milan e Juve»

Bruno Giordano, ex attaccante, ha parlato dei vari reparti d’attacco in Serie A: Inter in questo momento davanti a Milan e Juve

Intervistato da TMW Radio, Bruno Giordano ha dichiarato:

«Se vediamo il reparto offensivo, l’Inter sta benissimo. Ha 4 grandi giocatori, cosa che non hanno Milan e Juventus. Poi hanno anche più possibilità di modulo. Ci sono due punte come Dzeko e Lukaku e due seconde punte come Correa e Lautaro. Nel complesso poi la Lazio, giocando solo con Immobile, ha avuto il secondo attacco».