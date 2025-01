Gimenez Milan, i numeri sono da urlo: i tifosi rossoneri ci sperano! Le ultimissime sull’affare con il Feyenoord

La Gazzetta dello Sport ha riportato i numeri di Santiago Gimenez nelle ultime stagioni. L’obiettivo del Milan è un vero goleador, che ai rossoneri potrebbe davvero servire per aggiungere concretezza all’attacco di Sergio Conceicao.

PAROLE – “Nelle stagioni al Cruz Azul (2019-2022) Gimenez ha segnato 21 gol in 105 partite. In totale con il Feyenoord 64 reti in 104 presenze. Completano il quadro 4 gol in 32 gare con la maglia del Messico. Numeri che sarebbero utilissimi all’attacco rossonero“.