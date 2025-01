Gimenez Milan, sentite Crespo: «Pronto per il grande salto. Il Milan con lui me lo immagino così»

Gimenez Milan, l’ex bomber Hernan Crespo, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sull’attaccante messicano

Hernan Crespo, ex attaccante tra le altre di Milan, Inter e Lazio, ha detto la sua su Santiago Gimenez, obiettivo di mercato rossonero. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

PRONTO PER IL SALTO – «È un attaccante molto interessante, lo seguo da tempo. Sta facendo bene sia in Eredivisie che nelle coppe europee, e non lo dico soltanto per la doppietta contro il Bayern. È un centravanti che vede la porta, già pronto per il grande salto. Insomma, io lo vedrei bene nella nostra Serie A, e nel Milan in particolare».

IL MILAN CON GIMENEZ – «Un Milan con una soluzione in più. Immagino il gioco che possono sviluppare sulle fasce Theo o Leao a sinistra, oppure Pulisic sul lato destro, e poi tutti i palloni che possono arrivare in mezzo all’area dove Gimenez è bravo a liberarsi e a prepararsi per il tiro»