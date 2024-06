Gimenez Milan, la LISTA delle pretendenti si allunga ancora: TUTTI i club in corsa per il messicano. ULTIME

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco c’è anche Santiago Gimenez, centravanti che si è messo in mostra in questi ultimi mesi con la maglia del Feyenoord.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, tra i club maggiormente interessati al messicano ci sono, oltre ai rossoneri, anche Napoli, Tottenham e Liverpool. La corsa si fa sempre più agguerrita.