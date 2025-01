Gimenez Milan, il messicano vede rossonero: la posizione del Feyenoord è chiara

Condividi via email

Gimenez Milan, l’attaccante vuole trasferirsi in rossonero. Il club olandese ha le idee chiare per il mercato di gennaio

Nella giornata di ieri Santiago Gimenez ha accettato la proposta del Milan, c’è un’intesa tra il club ed il giocatore che vuole traferirsi in Italia. Il messicano ha preso la sua decisione, ora però resta la parte più complicata.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Feyenoord chiede 40 milioni di euro e non fa sconti. In più il club olandese non avrebbe alcuna intenzione di privarsene durante il calciomercato di gennaio.