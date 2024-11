Gilardino Genoa, arriva il clamoroso esonero: in panchina va Vieira. Manca solo l’ufficialità. Incredibile ribaltone nella squadra di Balotelli

Gilardino non è più l’allenatore del Genoa. Ad annunciarlo è Sky Sport. Per il clamoroso esonero dell’ex attaccante del Milan manca solo l’ufficialità.

Il suo posto in panchina sarà preso da Vieira. L’ex centrocampista di Milan, Juve e Inter ritroverà Balotelli in squadra dopo averlo allenato al Nizza e aver giocato insieme a lui in maglia nerazzurra e al Manchester City.