Pozzecco sicuro: «Con Leao il Milan ribalterà il risultato al ritorno»

Gianmarco Pozzecco, tifoso milanista, è convinto che i rossoneri con Leao ribalteranno il risultato contro l’Inter al ritorno

Intervistato da Il Foglio Sportivo 2023, Gianmarco Pozzecco ha parlato di Milan-Inter:

«Ho conosciuto mister Pioli, la prima volta in traghetto ed è stato molto carino. Pioli is on fire è la cosa che invidio di più nella vita, piacerebbe anche a me un coro così. Al di là degli scherzi, ti fa capire che tipo di allenatore sia Pioli e che affetto abbiano i suoi giocatori per lui. Penso che il lato umano sia indispensabile. Ieri mancava Leao. Io potrei allenare in Serie B a calcio, magari non in Serie A ed è evidente. Sto scherzando ovviamente, ma è chiaro: nei quarti di finale col Napoli si è visto, Leao è straordinario e per come gioca il Milan è fondamentale. Ieri l’Inter ha meritato, ma il Milan del secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto che con Leao riusciremo a ribaltare il risultato».