Padovan: «Inter favorita col Milan, ecco perchè»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha indicato l’Inter come la squadra favorita nel derby di Champions col Milan

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così dell’euroderby:

«L’Inter arriva al massimo della forma, arriva con i favori della condizione, è in condizione straordinaria nel momento decisivo della stagione ed è incontrovertibile. Che l’Inter sia debordante come condizione atletica, lucidità e brillantezza ed è un dato di fatto. L’Inter produceva ma faceva pochi gol, erano calati gli attaccanti e c’era una sproporzione tra tiri e gol, Lukaku non trovava più il gol. Contro il Milan è giusto che giochi Dzeko, Inzaghi prima della partita aveva già deciso. La partita lo ha fatto riflettere, secondo me Lukaku partirà dalla panchina anche se sta molto bene e lotta, secondo me ha perso qualche kg ed è filiforme. Lautaro è troppo importante, quando entra è determinante ma per questo giocherà dall’inizio. Correa è un oggetto misterioso, ha giocato trequarti di partita da fantasma».