Padovan sicuro: «Ecco chi passa martedì tra Napoli e Milan»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha dichiarato:

«Secondo me il Napoli può ribaltare il Milan con Osimhen e può arrivare anche in finale ma fermiamoci qui per il momento. Secondo me vedremo un Napoli stile San Siro che meritava almeno il pareggio, un Napoli all’attacco. Per l’Inter non voglio nemmeno discutere: secondo me passa, deve passare e attenzione: se ci sarà Napoli-Inter, avremo una finalista italiana e non sarà semplice per nessuna delle due. Chi vince? Per me il Manchester City quest’anno vince la Champions».