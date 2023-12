Giaccherini sentenzia: «Milan mai al tavolo scudetto, non ha continuità»

Giaccherini sentenzia: «Milan mai al tavolo scudetto, non hanno continuità» ha dichiarato negli studi di DAZN

Intervenuto negli studi di DAZN, Giaccherini ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

GIACCHERINI – «Io credo che per l’organico il Milan non è mai stato al tavolo scudetto. Inter e lo stesso Napoli mi sembrano superiori. Come organico è superiore anche quello della Juve, ma c’entra fino a un certo punto. Il Milan non ha continuità»