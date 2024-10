Gentile sicuro: «Non mi convince Loftus Cheek mediano: ecco perchè. Mentre Terracciano scelta obbligata»

Le parole di Riccardo Gentile, giornalista e telecronista, riguardo le scelte di Fonseca per Milan Napoli: ecco il suo pensiero su alcune decisioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Gentile, giornalista e telecronista, riguardo le scelte di Fonseca per Milan Napoli.

PAROLE – «L’unica cosa che non mi convince è Loftus-Cheek mediano perchè con Pioli e per caratteristiche ha dato meglio come sotto punta. Allontanarlo dalla porta potrebbe essere un peccato. Terracciano una scelta obbligata per l’assenza di Theo».