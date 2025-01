Condividi via email

Genoa Parma, finisce il primo match della domenica: ecco com’è andato! Tre punti per la squadra di Vieira e sconfitta per quella di Pecchia

Vittoria fondamentale per il Genoa contro il Parma in casa. La squadra di Vieira supera quella di Pecchia con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di Frendrup nella ripresa. Nemmeno l’ingresso in campo nel secondo tempo di Man, che tanto male ha fatto al Milan, ha cambiato le sorti del match.

Tre punti fondamentali per la corsa salvezza dei rossoblu, che con l’arrivo del nuovo allenatore francese ha trovato la quadra esatta. Tante difficoltà e poche occasioni create per Bonny e compagni.