Gemmi a DAZN: «Pensiamo al riscatto di Colombo e Pellegri. Vasquez? Siamo contenti. E sul Milan…». Le parole del direttore sportivo dell’Empoli

Gemmi, direttore spotivo dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della sfida contro il Milan.



IL MILAN – «Giochiamo contro una squadra top a livello europeo, proveremo a crearle dei problemi e poi vedremo alla fine».



EMPOLI CLUB PER RIPARTIRE – «Un club adatto per ragazzi che hanno difficoltà in Serie A. Siamo contenti per come vivono il club, oltre che del loro rendimento. Per chi ha qualcosa da dimostrare, Empoli è un passaggio importante».



RISCATTO COLOMBO – «Ci pensiamo, anche per Pellegri. Vasquez aveva fatto poche partite, lo conoscevamo e siamo contenti di lui».

MERCATO – «Vediamo i rientri dagli infortuni, poi ci confronteremo col mister. Siamo pronti anche per intervenire».