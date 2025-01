Gedson Fernandes Milan, regalo di Ibrahimovic a Conceicao! Colpo a sorpresa, non se lo aspettava nessuno

Gedson Fernandes Milan, arriva il primo regalo di Zlatan Ibrahimovic a Sergio Conceicao: contatti in corso con Jorge Mendes

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe tornare a pensare a Gedson Fernandes per il centrocampo:

PAROLE – «Non è un segreto che il Milan abbia bisogno di un centrocampista e tra gli assistiti di Mendes c’è anche un certo Gedson Fernandes, ex Benfica, al Besiktas dal 2022. Dopo oltre due anni in Turchia, 105 presenze e 14 gol, il classe 1999, cresciuto nel vivaio proprio dei lusitani, potrebbe aver voglia di tornare in un campionato più competitivo. Il suo costo dovrebbe aggirarsi intono ai venti milioni di euro e, in attesa di giugno, è un nome che Mendes potrebbe proporre per rinforzare la mediana».