Gazidis: «Vi spiego tutto su Fairplay finanziario e Superlega europea»

Ivan Gazidis, durante l’assemblea dei soci odierna, ha parlato anche di FFP e di Superlega. Ecco il suo pensiero al riguardo

Gazidis, oltre che parlare di calciomercato, ha parlato anche di Fairplay finanziario e di Superlega europea. Sul primo argomento, Gadisiz ha dichiarato: «Se dovessimo qualificarci alle coppe per la stagione 2021-22, la nostra prossima valutazione avverrà nell’ottobre 2021. La UEFA esaminerà l’andamento degli ultimi anni, eliminando gli effetti del Covid. Se la tendenza finanziaria andrà in maniera positiva, discuteremo il nostro percorso con le regole in atto. Sarebbe prematuro avere delle discussioni adesso, ma con la disciplina finanziaria che stiamo utilizzando, anche grazie ad una proprietà forte, siamo sicuri che arriveremo al percorso giusto per essere conformi alle regole dell’UEFA».

Sulla Superlega invece, Gazidis si è espresso in questi termini: «Da oltre 10 anni si sentono speculazioni sulla Superlega, ci sono molte riflessioni in corso su questo argomento. Tuttavia, l’attenzione principale del mondo del calcio rimane sullo sviluppo delle competizioni internazionali esistenti e non ci sono proposte che possano portare a una rottura con i campionati nazionali. Il Milan sta svolgendo un ruolo attivo in tutte le discussioni sullo sviluppo del calcio: la nostra leadership e credibilità ci rende influenti e autorevoli ai diversi tavoli di discussione, in Lega Serie A, ECA, UEFA e FIFA».