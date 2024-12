Gasperini: «De Ketelaere straordinario, ha fortemente voluto quel gol. E il rigore col VAR…». Le dichiarazioni dopo Atalanta Empoli

Gasperini a Sky Sport ha commentato la vittoria dell’Atalanta contro l’Empoli e la doppietta dell’ex Milan De Ketelaere.

LA VITTORIA E IL RIGORE DELL’EMPOLI – «Fatta grande partita, abbiam opreso gol da fallo laterale dove siamo stati sorpresi e sul famoso rigore del VAR molto discutibile. Riuscire a vincerla per me è stato un grandissimo merito».

DE KETELAERE SUPER – «Intanto di testa sono convinto farà tanti gol, ha preso fiducia adesso. Oltre che colpire bene sempre con buona tecnica stacca molto alto, legge molto bene i tempi e le traiettorie. È destinato a fare tanti gol di testa. Straordinario il secondo gol, l’ha fortemete voluto, è un gol che voleva. Quando hai questo tipo di fiducia riesci a risolvere la partita che a quel punto era difficile. Ci voleva la giocata sua. In partite come questa conta molto la qualità tecnica in avanti e stasera De Keteleaere è stato straordinario, gli altri più in difficoltà. Di occasioni ne abbiamo creato parecchie. L’Empoli si difende bene, non ha preso tanti gol in campionato. Bisogna giocare di qualità e i gol che abbiamo fatto sono di buona fattura».