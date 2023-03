Ganz a Milan TV: «Difficile commentare questo pareggio»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il pareggio contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

«Difficile commentare questo pareggio, meritavamo di vincere, preparata bene, due episodi ci hanno condannato ad un punto invece che a 3, dispiace. Oggi è l’insegnamento che le partite non sono mai finite, nel calcio finchè arbitro non fischia rimane tutto in gioco»