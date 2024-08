Galliani RICORDA Berlusconi: «Se il Milan ha vinto tutto e se il Monza è qui lo dobbiamo a lui»

Nel pre-partita della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Monza-Sudtirol, l’ex Milan Galliani ha ricordato così Berlusconi

TROFEO BERLUSCONI – «Per noi ha un grande valore morale perché se il Monza è qui e se il Milan ha vinto tutto lo dobbiamo tutti sempre e solo a Silvio Berlusconi e dobbiamo ricordarcelo per tutta la vita»

NESTA – «La scelta di Nesta? Alessandro è stato un grande giocatore e secondo me diventerà anche un grande allenatore. Ma è stato scelto non per il rapporto affettivo ma perché abbiamo valutato che fosse un allenatore che aveva più somiglianze al modo di giocare di Palladino e non volendo cambiare gran parte della squadra e dopo aver analizzato i dati e fatto un casting tra molti allenatori, ha vinto Nesta»

DANIEL MALDINI – «Daniel Maldini. Se dovessi puntare su un giocatore punterei su di lui. Gli vedo fare cose straordinarie in allenamento»