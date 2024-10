Galli commenta Fiorentina Milan: «Una bella partita. Rossoneri non irresistibili e spesso presuntuosi: vi vinto a fare questa riflessione...»

Le parole dell’ex portiere Giovanni Galli che ha risposto alle domande dei cronisti commentando il match tra Fiorentina e Milan

Intervenuto ai microfoni dei cronisti dopo la cerimonia andata in scena a Roma all’interno della Sala d’Onore del CONI, Giovanni Galli ha rilasciato queste dichiarazioni su Fiorentina Milan.

PAROLE – «Fiorentina-Milan è stata una bella partita. I viola sono stati bravi perché hanno saputo cogliere le debolezze dei rossoneri. Il Milan non mi è sembrato irresistibile, a volte è apparso anche presuntuoso, e la Fiorentina è stata brava a sfruttare questa presunzione a suo favore. Nei viola De Gea è stato super con due rigori parati e tante altre parate decisive. Dall’altra parte c’era un Signor portiere come Maignan… Vi invito a fare una riflessione: un bravo portiere porta gli stessi punti in classifica di un attaccante che fa 20 gol».