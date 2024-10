Gabbia Milan, esordio in Nazionale contro Israele? Cosa filtra sul giocatore rossonero

Gabbia Milan, il calciatore rossonero farà l’esordio in Nazionale lunedì sera contro Israele? Le ultimissime notizie sul calcio

Matteo Gabbia, giocatore in forza al Milan, ha conquistato recentemente la prima convocazione con la Nazionale azzurra. Ieri sera, però, nel pareggio per 2-2 contro il Belgio il difensore non è sceso in campo.

La squadra allenata da Spalletti lunedì dovrà affrontare Israele. Vedremo se gli darà la soddisfazione di esordire con la maglia Azzurra della Nazionale maggiore. Il CT, infatti, non ha ancora deciso.