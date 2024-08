Gabbia Milan, un club di Serie A IRROMPE sul difensore! I rossoneri FISSANO il prezzo: la situazione sul futuro del calciatore

Gli uomini del calciomercato Milan devono stare attenti ad eventuali offerte in arrivo per i propri calciatori: tra di essi c’è anche Matteo Gabbia che potrebbe avere un discreto mercato. Tornato a febbraio dal prestito al Villarreal, il centrale ha dato una grossa mano nella seconda metà di stagione ai rossoneri. Ora però, anche dopo l’arrivo di Pavlovic, lo spazio per lui potrebbe essere ridotto.

Stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, il Bologna si sarebbe fatto avanti chiedendo informazioni ai rossoneri per il difensore italiano. Il diavolo valuta il proprio calciatore circa 14 milioni di euro. Una valutazione che però sarebbe eccessiva per i felsinei.