Gabbia Milan: SVOLTA per il futuro del difensore, contatti in corso! Il PIANO del club

Non solo acquisti e cessioni per il calciomercato Milan ma anche rinnovi. Tra questi c’è quello di Matteo Gabbia, svolta vicina

Il calciomercato Milan continua a muoversi non solo per acquisti e cessioni in vista della sessione estiva ma anche per i rinnovi. Tra questi c’è quello di Matteo Gabbia.

Come riportato da Calciomercato.com il club è in contatto con gli agenti del giocatore da qualche settimana. Sul tavolo c’è una proposta di rinnovo con adeguamento dell’ingaggio fino al 2028. Le parti sono abbastanza vicine a raggiungere un accordo definitivo.