Gabbia Milan, continua la storia d’amore: l’annuncio dell’agente fa impazzire i tifosi

Gabbia Milan, arrivano sempre più conferme: continua la storia d’amore con il club. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La storia tra Gabbia e il Milan è sempre più vicina a continuare. Il difensore ex Villarreal, come confermato dall’agente Tullio Tinti recentemente all’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS , si trova benissimo ai rossoneri e vorrebbe rinnovare.

GABBIA MILAN – «Ha fatto il salto nelle ultime due stagioni, è consapevole dei suoi mezzi. E’ un ragazzo fantastico e un giocatore importante, si è guadagnato tutto da solo. A breve parleremo, mi hanno chiamato e a breve ne discuteremo. Lui è super felice, ha la maglia del Milan addosso fin da bambino e quindi è felice di poter rinnovare e di avere questa considerazione da parte della dirigenza».