Gabbia: «Sembrava FALLO su Loftus-Cheek, ma la cosa più importante è la PRESTAZIONE. Siamo TRISTI e ARRABBIATI perché…». L’intervista

Gabbia ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan in Champions League contro il Bayer Leverkusen per 1-0.

L’ANALISI – «Devo dire che lasciamo questo stadio che abbiamo dato tutto quello che avevamo, questa è la cosa importante, non è bastato. Siamo tristi, aamareggiati, arrabbiati: è normale, volevamo un risultato diverso, volevamo vincere. Ma usciamo da questo campo senza energie, dando tutto; è questo che dobbiamo portare a casa».

RIGORE NON DATO PER FALLO SU LOFTUS-CHEEK – «No questo non è importante. Ovviamente dispiace, dal campo sembrava che l’ultima occasione di Ruben potesse essere fallo però non penso sia importante. Penso che la cosa più importante sia stata la prestazione che abbiamo messo in campo, l’anima che abbiamo provato a mettere in campo per novanta minuti».

MILAN DIVERSO RISPETTO AL LIVERPOOL – «Io sono sempre del guardare le cose positive e il futuro, è l’unica cosa che possiamo cambiare e la cosa più importante. Anche se siamo stanchi, amareggiati, in questo momento dobbiamo avere la forza e la lucidità di guardare a domenica che abbiamo una partita importante. Poi penseremo alla Champions League e a mettere a posto la classifica nelle prossime 6 partite».