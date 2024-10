Gabbia a DAZN: «Ci sentiamo ADDOSSO la sconfitta, nello spogliatoio ho visto la RABBIA giusta. Gol Gudmundsson? BRUCIA molto». L’intervista

Gabbia ha concesso un’intervista a DAZN per commentare la sconfitta del Milan contro la Fiorentina.

L’ANALISI – «Non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la squadra. Ci sentiamo addosso la sconfitta, è pesata da noi, da una squadra che non ha fatto il suo massimo questa sera».

POCA CONTINUITA’ – «È una cosa di cui è giusto parlare all’interno dello spogliatoio, dobbiamo guardarci in faccia e capire perché abbiamo fatto una partita così. Non abbiamo avuto la continuità necessaria per riuscire a vincere. Dobbiamo guardarci in faccia e capire dove abbiamo sbagliato, deve partire da noi. Nello spogliatoio ho visto la rabbia giusta, la delusione giusta. Non c’è nulla di positivo, non ci rimane niente, ma la squadra è comunque allineata e arrabbiata per la partita fatta questa sera».

ERRORI SUL GOL DI GUDMUNDSSON – «Abbiamo sbagliato di reparto. Era un rinvio lungo, sappiamo che De Gea ha un bel calcio. Ovviamente è innegabile che c’è stata una lettura sbagliata, si potevano fare tante cose diverse di reparto. Brucia molto, è un gol che non dobbiamo accettare di prendere».