Gabbia in conferenza stampa post Como: le parole del difensore rossonero sugli attaccanti!

Conferenza stampa Gabbia: le parole del difensore del Milan dopo la vittoria dei rossoneri in casa del Como

Matteo Gabbia è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan in casa del Como: le parole del difensore rossonero riguardo la difficoltà degli attaccanti di trovare la via della rete. L’italiano non ha voluto sbilanciarsi.

ATTACCANTI – «Non dirò di sì, perché ho rispetto per Morata, Abraham, Jovic e Camarda. Se non fanno gol è perché noi non li mettiamo nelle condizioni di farlo»