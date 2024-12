Furlani esalta Ibrahimovic: «Persona speciale per questo motivo». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

L’Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui si analizza il caso AC Milan. Di seguito le parole di Giorgio Furlani su Zlatan Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Ha giocato all’estero per il Barcellona, ​​il Paris Saint-Germain e il Manchester United, mentre in Italia per la Juventus, l’Inter e due volte per noi. È uno che fa molto gioco di squadra, vuole lavorare insieme».