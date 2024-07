Fullkrug Milan, l’attaccante preme per trasferirsi: cosa manca col Borussia Dortmund NOVITÀ

Fullkrug Milan, l’attaccante preme per trasferirsi: cosa manca col Borussia Dortmund.La NOVITÀ di calciomercato

Aggiornamenti importanti forniti da Sky Sport per quanto riguarda l’attaccante seguito dal mercato Milan Fullkrug.

PAROLE – «In attacco c’è il nome di Fullkrug, che non sarebbe un’alternativa a Morata: l’idea è di fare due attaccanti. La richiesta è di 15 milioni di euro, lui sarebbe lusingato di trasferirsi in Serie A e in un club importante come il Milan. C’è da trovare l’accordo col Borussia Dortmund».