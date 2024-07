Fullkrug Milan, DOCCIA FREDDA per i rossoneri! Un club inglese PIOMBA sul tedesco: trattativa AVVIATA col Dortmund

Fullkrug Milan, DOCCIA FREDDA per i rossoneri! Un club inglese PIOMBA sul tedesco: trattativa AVVIATA col Borussia Dortmund per lui

Potrebbe sfumare, a sorpresa, l’altro obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco dopo l’acquisto di Alvaro Morata: un club della Premier League ha fatto irruzione su Niclas Fullkrug. Si tratta del West Ham, che avrebbe già avviato la trattativa per l’acquisto del tedesco dal Borussia Dortmund.

A riferirlo è Sky Sports UK che spiega come il calciatore pare abbia aperto al trasferimento nel club inglese, per il quale i termini personali non dovrebbero costituire un problema.