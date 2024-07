Fullkrug Milan: è lui il COLPO parallelo a Morata! Ma Furlani si cautela: sono già pronte due ALTERNATIVE

Fullkrug Milan: è il colpo parallelo a Morata! Furlani si cautela: sono già pronte due alternative all’attaccante

Dopo aver definito l’accordo per Alvaro Morata, che domani sosterrà le visite mediche con il Milan, ora i rossoneri sono alla ricerca di un secondo colpo per l’attacco. Il nome è quello di Niclas Fullkrug, per il quale ci sono stati dei contatti positivi in una call ieri con i suoi agenti.

Secondo quanto riferito da Sky, però, il Diavolo tiene vive comunque due alternative all’attaccante tedesco: uno è Tammy Abraham della Roma e l’altro e Jhon Durán dell’Aston Villa.